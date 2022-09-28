ВСУ медленно продвигаются на двух направлениях — разведка Британии

https://racurs.ua/n175204-vsu-medlenno-prodvigautsya-na-dvuh-napravleniyah-razvedka-britanii.html

Ракурс

Збройні сили України активізували наступальні операції на північному сході країни впродовж останніх днів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка вказує, що українські сили повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від кордону річок Оскіл та Сіверський Донець, де зосереджувалися війська після наступу ЗСУ на початку вересня.

Зазначається, що росія створює потужнішу оборону, ніж раніше, ймовірно тому, що контрнаступ ЗСУ загрожує частинам Луганської області. Також тривають важкі бої у Херсонській області, де окупаційні війська на правому березі Дніпра залишаються вразливими.

На Донбасі противник продовжує наполегливі спроби просунутися в районі Бахмуту, незважаючи на те, що стикається із серйозною відсіччю на північних та південних флангах. Швидше за все це пов’язано з політичним тиском кремля, оскільки рф використовує сили, які могли б посилити інші напрями.