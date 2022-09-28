США и союзники усилили «ядерный» надзор за базами рф и Калининградом - СМИ

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Розвідувальні служби США та союзників посилюють зусилля з виявлення будь-яких російських військових пересувань або комунікацій, які можуть свідчити про те, що воєнний злочинець рф володимир путін віддав наказ про застосування ядерної зброї проти України.

Як пише Politico з посиланням на п’ятьох нинішніх і колишніх американських високопосадовців, будь-які ознаки підготовки рф до ядерного удару можуть з’явитися надто пізно.

Окрім цього, більшість російських літаків можуть доставляти меншу тактичну ядерну зброю, яка призначена для точкового використання на полі бою порівняно з ракетними системами стратегічного озброєння, такими як міжконтинентальні балістичні ракети, які подають сигнали, коли їхні підрозділи приведені в бойову готовність або зібрані на навчаннях. Можливість перевозити тактичну ядерну зброю літаками дозволяє путіну або його командирам непомітно для опонентів замінювати звичайні боєприпаси на атомні бомби.

Ми стежимо за цим більш пильно, — зауважив американський урядовець, який має доступ до розвідданих про ядерні сили і стратегію москви.

Останні зусилля включають залучення додаткових розвідувальних засобів США і союзників — в повітрі, космосі і кіберпросторі — і більшу опору на комерційні супутники для аналізу російських підрозділів на місцях, які можуть бути в змозі отримати ядерну зброю.

Ще однією зоною уваги за межами України є російський анклав Калінінград, де кремль розмістив системи озброєння подвійного призначення і гіперзвукові ракети. Впродовж останнього тижня веб-сайти з відстеження польотів показали, що кілька літаків електронного спостереження RC-135 Rivet Joint Військово-повітряних сил США кружляли над містом, ймовірно, збираючи дані. Не виключено, що росія модернізувала свої ракетні бази в Калінінграді, що викликає побоювання щодо потенційного нарощування ядерного потенціалу на цій території.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що в західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо путін почне реалізовувати ядерні погрози щодо України.