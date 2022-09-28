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Потери россии за сутки – 12 беспилотников, самолет и 400 солдат
Потери россии за сутки — 12 беспилотников, самолет и 400 солдатhttps://racurs.ua/n175202-poteri-rossii-za-sutki-12-bespilotnikov-samolet-i-400-soldat.htmlРакурс
Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали 58 тис. 150 солдатів, 2 тис. 312 танків, 4 тис. 889 бойових броньованих машин. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, — йдеться у повідомленні.
Загальні бойові втрати росії:
особового складу — близько 58 тис. 150 (+400) осіб ліквідовано;
танків — 2 тис. 312 од. (плюс шість);
бойових броньованих машин — 4 тис. 889 од. (плюс вісім);
артилерійських систем — 1 тис. 381 од. (плюс три);
РСЗВ — 331 од.;
засоби ППО — 175 од.;
літаків — 262 (плюс один) од.;
гелікоптерів — 224 од.;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 989 од. (+12);
крилаті ракети — 242 (плюс одна);
кораблі /катери — 15 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 742 од. (+12);
спеціальна техніка — 131 од.
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