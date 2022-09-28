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Ракурс
Потери россии за сутки – 12 беспилотников, самолет и 400 солдат

Потери россии за сутки — 12 беспилотников, самолет и 400 солдат

28 сен 2022, 10:35
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Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали 58 тис. 150 солдатів, 2 тис. 312 танків, 4 тис. 889 бойових броньованих машин. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.





Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, — йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати росії:

  • особового складу — близько 58 тис. 150 (+400) осіб ліквідовано;

  • танків — 2 тис. 312 од. (плюс шість);

  • бойових броньованих машин — 4 тис. 889 од. (плюс вісім);

  • артилерійських систем — 1 тис. 381 од. (плюс три);

  • РСЗВ — 331 од.;

  • засоби ППО — 175 од.;

  • літаків — 262 (плюс один) од.;

  • гелікоптерів — 224 од.;

  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 989 од. (+12);

  • крилаті ракети — 242 (плюс одна);

  • кораблі /катери — 15 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 742 од. (+12);

  • спеціальна техніка — 131 од.

Источник: Ракурс


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