Втрати росії за добу - 12 безпілотників, літак і 400 солдатів

https://racurs.ua/ua/n175202-vtraty-rosiyi-za-dobu-12-bezpilotnykiv-litak-i-400-soldativ.html

Ракурс

Загальні бойові втрати армії росії з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали 58 тис. 150 солдатів, 2 тис. 312 танків, 4 тис. 889 бойових броньованих машин. Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, — йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати росії: