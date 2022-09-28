США готують новий мільярдний пакет військової допомоги Україні — Reuters

https://racurs.ua/ua/n175201-ssha-gotuut-novyy-milyardnyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-reuters.html

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Війна росії проти України триває. Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд дол. для протистояння України проти росії на тлі фейкових «референдумів», проведених росією на окупованих територіях.

Зокрема, видання Reuters із посиланням на офіційних осіб США вказує, що про цю допомогу Вашингтон оголосить найближчим часом.

Для цього будуть використані кошти з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), виділені Конгресом, щоб дозволити адміністрації президента Джо Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не постачати з існуючих запасів США, — пише Reuters.

Пакет буде включати пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем протидії безпілотникам і радіолокаційним системам, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку.

Окрім цього, США готують нові санкції проти росії, якщо москва анексує окуповані території після оголошення результатів «псевдореферендумів».