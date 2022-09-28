Скільки “Калібрів” тримає рф на ракетоносіях у Чорному морі, назвали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175200-skilky-kalibriv-trymaie-rf-na-raketonosiyah-u-chornomu-mori-nazvaly-zsu.html

Ракурс

Корабельне угруповання армії росії в Чорному морі, а також кількість протикорабельних крилатих ракет, які рф може використовувати для ударів по Україні, оцінили Збройні сили України.

Корабельне угруповання в Чорному морі зменшено вдвічі. На маневруванні залишено шість одиниць, з яких три — надводні ракетоносії, на борту яких 24 «Калібри», — йдеться у Фейсбук-повідомленні Оперативного командування «Південь».

В ОК «Південь» також зауважили, що впродовж минулої доби армія рф випустила із Су-35 ракету класу Х-31 по населеному пункту Березнегуватому Миколаївської області. Силами української протиракетної оборони російську ракету вдалося знищити в повітрі. Водночас по Одещині ворог наніс удар ракетами класу Х-59 з двох винищувачів Су-35, які відпрацювали запуск ракет з боку Чорного моря. Сили ППО України знищили обидві ракети у повітрі. Аналогічний удар воєнні злочинці рф спробували завдати і по Кривому Рогу — ракету також вдалося знищити силам ППО.