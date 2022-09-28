США і ЄС готують нові антиросійські санкції на тлі мобілізації, ядерних погроз та псевдореферендумів

https://racurs.ua/ua/n175218-ssha-i-ies-gotuut-novi-antyrosiyski-sankciyi-na-tli-mobilizaciyi-yadernyh-pogroz.html

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США та ЄС готуються запровадити нові санкції проти Росії — Єврокомісія може оголосити про них вже у середу, повідомляє WSJ.

За даними видання, ЄК запропонує новий механізм контролю за імпортом та експортом з РФ, водночас під санкції США може потрапити платіжна система «Мір», яку Москва використовує для обходу санкцій Заходу.

Нові санкції проти росії, які опрацювала Єврокомісія:

обмежити ціну російської нафти;

санкції проти тих, хто обходить санкції проти рф;

заборона імпорту російської продукції на 7 млрд євро.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія пропонує розширити список продукції, яка не може експортуватися до росії (додаткові матеріали для авіації та електронні компоненти, специфічні хімічні сполуки), заборонити громадянам країн ЄС обіймати керівні посади у державних російських компаніях, встановити нову заборону на імпорт російської продукції, які позбавлять країну-агресора доходу в розмірі сім млрд євро.

За словами офіційних осіб США, під санкції можуть потрапити пов’язані з урядом російські фінансові установи, критично важливі для економіки країни, зокрема — Російське агентство зі страхування вкладів та платіжна система «Мир».

За словами офіційних осіб, США підозрюють, що Москва використовує їх, щоб обійти санкції Заходу проти її банківської системи.

Санкції також можуть бути введені проти Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію, які забезпечують нормальне функціонування ринку цінних паперів.

Адміністрація Байдена також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, а також розширення кількості товарів, заборонених до експорту до Росії та запровадження санкцій проти кількох російських компаній.

Перші санкції через псевдореферендуми вже оголошено: Велика Британія повідомила про запровадження санкцій проти 92 осіб та організацій з росії через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

У списку, зокрема, мільярдер Рік Нісанов, засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов, голова ради директорів компанії «Площадь Европы» Зарах Ілієв, голова групи компаній «Арети» Ігор Макаров.

До списку санкцій також включено представників ради директорів та правління «Газпромбанку», наглядової ради та правління «Сбербанку» та «Радкомбанку», а також три організації — «Гознак», Міжнародний розрахунковий банк і піар-агентство «ИМА-Консалтинг».