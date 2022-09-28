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Шольц заявив про подальшу підтримку України
Зеленський зателефонував Шольцу та Ердогану — про що говорилиhttps://racurs.ua/ua/n175217-zelenskyy-zatelefonuvav-sholcu-ta-erdoganu-pro-scho-govoryly.htmlРакурс
Олаф Шольц заявив про подальшу підтримку України.
Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини 28 вересня пообіцяв подальшу політичну, фінансову та гуманітарну допомогу, а також постачання зброї. Сторони обговорили кроки, необхідні для відновлення України.
За словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебестрайта, канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає результатів фіктивних референдумів в окупованих росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Банкова повідомила, що лідери обговорили успішний обмін військовополоненими, ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також проведення рф псевдореферендумів на окупованих територіях України.
Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам, — йдеться в офіційному повідомленні Офісу президента.
Крім того, Шольц заявив, що путін робить помилку за помилкою.
путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом, — заявив Шольц в інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung.
Коли в канцлера Німеччини запитали, чи вірить він в застосування російським президентом ядерної зброї, той відповів, що «ніхто не може знати цього напевно».
Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до росії та сказати дуже ясно: забудьте про це, — сказав Шольц.
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