Шольц заявив про подальшу підтримку України

https://racurs.ua/ua/n175217-zelenskyy-zatelefonuvav-sholcu-ta-erdoganu-pro-scho-govoryly.html

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Олаф Шольц заявив про подальшу підтримку України.

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини 28 вересня пообіцяв подальшу політичну, фінансову та гуманітарну допомогу, а також постачання зброї. Сторони обговорили кроки, необхідні для відновлення України.

За словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебестрайта, канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає результатів фіктивних референдумів в окупованих росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Банкова повідомила, що лідери обговорили успішний обмін військовополоненими, ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також проведення рф псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам, — йдеться в офіційному повідомленні Офісу президента.

Крім того, Шольц заявив, що путін робить помилку за помилкою.

путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом, — заявив Шольц в інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung.

Коли в канцлера Німеччини запитали, чи вірить він в застосування російським президентом ядерної зброї, той відповів, що «ніхто не може знати цього напевно».