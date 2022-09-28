Кремль не поспішає з офіційним «приєднанням» українських територій та закриттям кордонів, щоб не злити незадоволених мобілізацією

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У Кремлі вирішили «не квапити події» з визнанням результатів так званих референдумів на окупованих росією територіях.

Все й так буде приєднано. Тільки без поспіху", — так формулюють тактику влади співрозмовники «Медузи».

За їх твердженням, із «приєднанням» українських територій Москва не поспішала, оскільки «піар-ефект від цього буде майже нульовим» на тлі мобілізації. За словами джерел, у Кремлі розуміють: поки росіян не вдалося переконати, що ці території в принципі потрібні росії.

Нагадаємо, гауляйтери окупованих регіонів України — фейкових лнр, днр, Запорізької та Херсонської областей України — відзвітували про остаточні підсумки «референдумів про приєднання до росії»:

у ЛНР за «приєднання» нібито проголосували 98,42% при явці 92,6%;

у ДНР — нібито 99,92% при явці 97,51%;

у Запорізькій області — нібито 93,11% при явці 85,4%;

у Херсонській області — нібито 87,05% при явці 76,86%.

У Кремлі заздалегідь встановили «планові» показники для місцевих «виборчкомів»: 90% за «приєднання» при явці 90% у днр та лнр, 80% при явці 90% у Херсонській та Запорізькій областях.

Глави проросійських адміністрацій вже звернулися до путіна із проханням про «приєднання» регіонів до росії. За російським законодавством для цього передбачено таку процедуру:

росія має визнати Херсонську та Запорізьку області незалежними державами (як це було зроблено з днр та лнр перед початком повномасштабної війни);

путін і глави всіх територій, що «приєднуються», повинні підписати відповідні договори;

тексти цих документів мають пройти експертизу Конституційного суду рф (щодо відповідності Конституції);

після цього приєднання мають схвалити держдума та рада федерації;

на останньому етапі (своє ж власне) рішення про анексію українських територій має фінально запевнити путін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що всі ці процедури відбудуться до 30 вересня. Проте спікер ради федерації валентина матвієнко фактично спростувала ці відомості, заявивши, що сенатори не збиратимуться на позачергові засідання, а розглянуть документи про «приєднання» територій на плановій сесії 4 жовтня.

При цьому держдума справді готувалася до поспішного розгляду законопроектів про анексію, про це повідомляли навіть державні інформагентства. Однак пізніше спікер в’ячеслав володін також оголосив, що засідання щодо «приєднання» українською територією пройдуть 3 та 4 жовтня.

Володін готовий був бігти попереду паровоза і випереджати повістку, коли чіткого рішення про дати остаточного «приєднання» ще не було, — пояснило одне із джерел «Медузи», близьких до адміністрації президента росії (АП).

Його слова підтвердив ще один співрозмовник, близький до Кремля.

Чому росіяни не квапляться

Хоча державні та провладні ЗМІ намагалися довести: росія анексує економічно успішні регіони, а проведення подібних «референдумів» та «приєднань» — це абсолютно «нормальний процес», у тому числі для західних країн (серед доказів, які наводила пропаганда, — приєднання Техасу до США) у першій половині XIX ст.).

При цьому одне з джерел «Медузи», близьких до Кремля, наголосило: можливо, зволікання з офіційним «приєднанням» територій викликане тим, що російська влада хоче взяти паузу для проведення переговорів щодо України із західними країнами.

путін вважає, що з президентом України Володимиром Зеленським розмовляти нема про що — він керований із Заходу. У Кремлі можуть запропонувати залишити за росією Крим, території днр та лнр у фактичних межах. Херсонська та Запорізька область можуть стати визнаними росією державами, на території яких стоять російські війська. Це прийнятний для російської влади сценарій, — кажуть у Кремлі.

Прес-секретар путла пєсков на запит «Медузи» не відповів.

Попри це, російські системні партії вже готуються до відкриття відділень на анексованих територіях. За словами двох джерел «Медузи», Єдина Росія зробить це майже відразу після приєднання.

Також, за словами джерел, російська влада розглядає можливість відправити у відставку главу днр дениса пушиліна і леоніда пасічника, який очолює самозванців з лнр. Самі вони, найімовірніше, стануть сенаторами, а їхні посади перейдуть до російських чиновників.