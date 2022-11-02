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Ракурс
Вокруг Киева усиливают рубежи обороны, фото: Командование Сухопутных войск

Рубежи обороны усиливают вокруг Киева — детали (ФОТО)

2 ноя 2022, 20:58
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Довкола Києва триває нарощування рубежів оборони.





Продовжується вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд. Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ.

Зазначається, що додаткові заходи щодо посилення оборони столиці вживаються на основі аналізу захисту Києва у лютому-квітні цього року:

  • передусім здійснюється обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу;
  • також нарощується фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу;
  • встановлюються вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями українських військ.

Таким чином, створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій, — наголошують у Командуванні Сухопутних військ.

Довкола Києва посилюють рубежі оборони, фото: Командування Сухопутних військ

Источник: Ракурс


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