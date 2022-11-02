В Харьковской области завершили расследование в отношении российского «крота», фото: СБУ

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СБУ закінчила розслідувати справу «крота» російських спецслужб, виявленого у Харківському управлінні Служби безпеки України.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомляє прес-центр СБУ.

До суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник погодився на співпрацю з російськими спецслужбами в обмін на обіцянку гарантій безпеки для нього та його родини у разі окупації регіону. Завербували його на початку повномасштабного російського вторгнення.

Посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла йому таємно збирати та передавати представнику головного управління генерального штабу зс рф розвіддані про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони України, а також про плани та діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб, — наголошують в СБУ.

Зібрану зловмисником інформацію рашисти використовували, щоб уникати ударів ЗСУ і планувати диверсії та масовані артилерійські і прицільні ракетні обстріли стратегічних об'єктів міста та оборонних позицій.

Зрадника затримали під час збору ним даних для підготовки ракетного удару по адміністративній будівлі управління СБУ в Харківській області, — зазначають в СБУ.

Зазначається, що зібрані докази дозволяють висунути йому звинувачення за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення.