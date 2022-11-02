Рашисты заявили о завершении «эвакуации» с правого берега Днепра

Рашисты осуществляли «эвакуацию» с правобережья Херсонщины, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n176407-rashisty-zayavili-o-zavershenii-evakuacii-s-pravogo-berega-dnepra.html

Ракурс

Рашисти заявили про завершення «евакуації» цивільного населення з тимчасово окупованої ними правобережної частини Херсонської області.

Про це сьогодні, 2 листопада, пише російське агентство ТАСС.

Евакуацію з правобережної частини Херсонської області завершено, — пише видання, цитуючи місцеву окупаційну адміністрацію.

Також повідомляється, що окупанти у зв’язку з цим обмежують рух транспорту через Дніпро. Заборона на перетин Дніпра поширюється на річкові таксі, баржі та інші водні судна, припиняє свою роботу понтонна переправа.

Водночас рашисти запевняють, що машини комунальних служб та компаній, які перевозять продовольство й медикаменти, зможуть пересуватися без обмежень, й заявляють, що їхні дії нібито не вплинуть на постачання Херсона.

Джерело: ТАСС