Митрополит Эпифаний вручил первую часть мандатов на право осуществления военной капелланской деятельности, фото: ГУР

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Митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України, вчора, 1 листопада, вручив духовенству ПЦУ першу частину мандатів на право здійснення військової капеланської діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Разом з документом, який офіційно надає право здійснювати служіння у підрозділах Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань усі капелани отримали від Блаженнійшого владики нові підрясники, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Епіфаній, звертаючись до присутніх, наголосив на важливості духовної підтримки українських воїнів та на відповідальності, яка у зв’язку з цим лежить на військових капеланах.