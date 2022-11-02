Эпифаний вручил мандаты военным капелланам (ФОТО)https://racurs.ua/n176406-epifaniy-vruchil-mandaty-voennym-kapellanam-foto.htmlРакурс
Митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України, вчора, 1 листопада, вручив духовенству ПЦУ першу частину мандатів на право здійснення військової капеланської діяльності.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.
Разом з документом, який офіційно надає право здійснювати служіння у підрозділах Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань усі капелани отримали від Блаженнійшого владики нові підрясники, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що Епіфаній, звертаючись до присутніх, наголосив на важливості духовної підтримки українських воїнів та на відповідальності, яка у зв’язку з цим лежить на військових капеланах.
Зараз ми чуємо про успіхи нашого війська на полі бою, однак ворог підступний та жорстокий і непроста й кривава боротьба триває, — наголосив митрополит. — Тож ми маємо посилити наші зусилля, надихати наших славних захисників для звільнення Батьківщини від окупантів та постійно використовувати нашу найпершу духовну зброю — молитву до Всемилостивого Господа. Рухаймося і надалі шляхом правди, бо саме цей шлях угодний Богові й неодмінно веде до перемоги.