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Хосе Мануэль Альбарес посетил Макаров, фото: Алексей Кулеба

Глава МИД Испании посетил разрушенный рашистами детсад (ФОТО)

2 ноя 2022, 18:21
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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який сьогодні, 2 листопада, перебуває з візитом в Україні, відвідав селище Макарів Київської області, щоб побачити руйнування, що їх завдала російська армія.





Зокрема, міністру показали дитячий садок «Теремок», який російські загарбники розстріляли та знищили вщент. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Це був єдиний інклюзивний садочок у громаді. Сьогодні цей заклад потребує капітального будівництва, — наголошує Кулеба.

Зазначається, що разом із очільником МЗС до України приїхала іспанська група криміналістів, яка допоможе документувати вчинені росією злочини рф.

Країна-терорист понесе відповідальність за кожен свій злочин, — наголошує Кулеба.

Хосе Мануель Альбарес відвідав Макарів, фото: Олексій Кулеба

Источник: Ракурс


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