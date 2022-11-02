Хосе Мануель Альбарес відвідав Макарів, фото: Олексій Кулеба

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який сьогодні, 2 листопада, перебуває з візитом в Україні, відвідав селище Макарів Київської області, щоб побачити руйнування, що їх завдала російська армія.

Зокрема, міністру показали дитячий садок «Теремок», який російські загарбники розстріляли та знищили вщент. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Це був єдиний інклюзивний садочок у громаді. Сьогодні цей заклад потребує капітального будівництва, — наголошує Кулеба.

Зазначається, що разом із очільником МЗС до України приїхала іспанська група криміналістів, яка допоможе документувати вчинені росією злочини рф.