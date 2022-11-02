В «Укрпошті» розповіли, як працюватимуть без світла

«Укрпошта» працюватиме попри відключення світла

https://racurs.ua/ua/n176404-v-ukrposhti-rozpovily-yak-pracuvatymut-bez-svitla.html

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«Укрпошта» більшість послуг надаватиме незалежно від графіків відключення світла.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомила прес-служба держкомпанії.

Досвід Укрпошти працювати в умовах відсутності автоматизації став зараз нашою сильною стороною: в Укрпошти збереглися алгоритми роботи «на папірцях», нам просто потрібно до них повернутися на випадок, якщо відділення поштового зв’язку довгий час будуть без світла, — наголошує гендиректор компанії Ігор Смілянський.

В разі відсутності електроенергії, клієнти зможуть:

отримати пенсійні та інші виплати;

оформити всі види відправлень;

отримати посилку;

оформити передплату на періодичні видання;

купити товари;

оплатити комунальні послуги;

здійснити поштові грошові перекази в межах України.

Щоб усі відділення поштового зв’язку могли будь-коли приймати платежі, Укрпошта для більшості платежів ввела єдиний тариф у розмірі 10 грн незалежно від суми платежу замість комісійного відсотку від суми, — вказано в повідомленні.

Водночас за відсутності електроенергії відділення «Укрпошти» не зможуть здійснювати еквайрингові операції:

поповнення карткового рахунку;

зняття готівки з картки;

прийом безготівкової оплати.