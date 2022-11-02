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Ракурс
«Укрпочта» будет работать, несмотря на отключение света

В «Укрпочте» рассказали, как будут работать без света

2 ноя 2022, 17:50
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«Укрпошта» більшість послуг надаватиме незалежно від графіків відключення світла.





Про це сьогодні, 2 листопада, повідомила прес-служба держкомпанії.

Досвід Укрпошти працювати в умовах відсутності автоматизації став зараз нашою сильною стороною: в Укрпошти збереглися алгоритми роботи «на папірцях», нам просто потрібно до них повернутися на випадок, якщо відділення поштового зв’язку довгий час будуть без світла, — наголошує гендиректор компанії Ігор Смілянський.

В разі відсутності електроенергії, клієнти зможуть:

  • отримати пенсійні та інші виплати;
  • оформити всі види відправлень;
  • отримати посилку;
  • оформити передплату на періодичні видання;
  • купити товари;
  • оплатити комунальні послуги;
  • здійснити поштові грошові перекази в межах України.

Щоб усі відділення поштового зв’язку могли будь-коли приймати платежі, Укрпошта для більшості платежів ввела єдиний тариф у розмірі 10 грн незалежно від суми платежу замість комісійного відсотку від суми, — вказано в повідомленні.

Водночас за відсутності електроенергії відділення «Укрпошти» не зможуть здійснювати еквайрингові операції:

  • поповнення карткового рахунку;
  • зняття готівки з картки;
  • прийом безготівкової оплати.

Проте такі послуги, як переказ з картки на картку та грошові перекази з картки додому або з картки до відділення можна здійснити на сайті Укрпошти, — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


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