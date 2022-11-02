В «Укрпочте» рассказали, как будут работать без света

В «Укрпочте» рассказали, как будут работать без светаhttps://racurs.ua/n176404-v-ukrpochte-rasskazali-kak-budut-rabotat-bez-sveta.htmlРакурс
«Укрпошта» більшість послуг надаватиме незалежно від графіків відключення світла.
Про це сьогодні, 2 листопада, повідомила прес-служба держкомпанії.
Досвід Укрпошти працювати в умовах відсутності автоматизації став зараз нашою сильною стороною: в Укрпошти збереглися алгоритми роботи «на папірцях», нам просто потрібно до них повернутися на випадок, якщо відділення поштового зв’язку довгий час будуть без світла, — наголошує гендиректор компанії Ігор Смілянський.
В разі відсутності електроенергії, клієнти зможуть:
- отримати пенсійні та інші виплати;
- оформити всі види відправлень;
- отримати посилку;
- оформити передплату на періодичні видання;
- купити товари;
- оплатити комунальні послуги;
- здійснити поштові грошові перекази в межах України.
Щоб усі відділення поштового зв’язку могли будь-коли приймати платежі, Укрпошта для більшості платежів ввела єдиний тариф у розмірі 10 грн незалежно від суми платежу замість комісійного відсотку від суми, — вказано в повідомленні.
Водночас за відсутності електроенергії відділення «Укрпошти» не зможуть здійснювати еквайрингові операції:
- поповнення карткового рахунку;
- зняття готівки з картки;
- прийом безготівкової оплати.
Проте такі послуги, як переказ з картки на картку та грошові перекази з картки додому або з картки до відділення можна здійснити на сайті Укрпошти, — наголошують у компанії.