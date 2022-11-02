Задержанная звезда российских пропагандистских роликов, фото: Сергей Болвинов

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Ракурс

На Харківщині українські правоохоронці затримали 60-річну «зірку» російських пропагандистських відеосюжетів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

60-річна Людмила народилася у селищі Миронівське, Донецька область, внутрішньо переміщена особа до с. Манцівка, Великобурлуцький район на Харківщині. Ця жінка вже бачила війну рф проти України з 2014 року, але усе одно підтримувала «руський мир». Більш того, переїхала вона до Харківської області, а не до росіян, — наголошує Болвінов.

Він зазначає, що Великий Бурлук та села навколо нього були окуповані вже наступного дня після початку повномасштабного російського вторгнення — 25 лютого.

З самого початку окупації жінка підтримувала російську агресію та окупаційну адміністрацію. Зокрема, 5 вересня, ще під час окупації регіону, вона взяла участь у зйомках сюжету російського «Першого каналу», де заявила про позитивні настрої щодо окупації, прославляла та виправдовувала дії представників росії.

Слідчі Слідчого управління за оперативним супроводом оперативників УСР в Харківській області зібрали усі докази — відеоматеріали та свідчення місцевих мешканців, та видали підозру Людмилі у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 6 ст. 111−1 КК України, — зазначає Болвінов.

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та можливою конфіскацією майна.