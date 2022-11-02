Генералы рф обсуждали применение ядерного оружия против Украины - NYT

https://racurs.ua/n176396-generaly-rf-obsujdali-primenenie-yadernogo-orujiya-protiv-ukrainy-nyt.html

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США занепокоєні через те, що вище російське військове керівництво нещодавно обговорювало, коли і як москва може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Ця розмова відбулася в середині жовтня без присутності воєнного злочинця росії володимира путіра. Факт самої розмови збентежив представників Адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє The New York Times.

«Ядерні» дискусії вищого російського військового керівництва свідчать про розчарування своїми невдачами на місцях. Адміністрація Байдена припускає, що завуальовані погрози путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

Американські офіційні особи заявили, що не бачили ознак того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місця або якось готуються до удару.

Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі росії щодо потенційного застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно. Ми продовжуємо відслідковувати це якнайкраще, і ми не бачимо жодних ознак того, що росія здійснює підготовку до такого застосування, — представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

За оцінками Пентагону, москва має на озброєнні до 2 тис. одиниць тактичної ядерної зброї. Її можна застосувати за допомогою ракет або артилерійських снарядів. путін має одноосібні повноваження щодо того, чи використовувати ядерну зброю, і прийняв би рішення про його розгортання незалежно від думки своїх генералів.