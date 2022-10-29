Кирилл Буданов спрогнозировал продолжительность операции по освобождению Херсона. Фото: УП

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Операція зі звільнення окупованого росіянами Херсона найімовірніше триватиме до кінця листопада.

Зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Величку частину загарбників становлять військово-десантні війська рф, російські сили спеціального призначення та морська піхота. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю The War Zone, що є частиною видання The Drive, передає прес-служба ГУР.

Ці підрозділи становлять кістяк угруповання, який посилюється мобілізованими, — зазначив він.

За словами очільника воєнної розвідки, росіяни зосередили на Херсонському напрямку приблизно 40 тис. військових.

Крім того, Буданов вважає, що загарбники можуть підірвати Каховську гідроелектростанцію, щоб завадити проїзду транспорту українських військ, а також шлюзу дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкта. Такий сценарій, на його думку, не завадить ЗСУ звільнити Херсон, але затримає просування Сил оборони на східний берег Дніпра після звільнення обласного центру.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що російські військові лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон. Насправді ж окупанти завозять до міста нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі.