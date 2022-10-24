Окупанти лише створюють ілюзію виходу з Херсона. Фото: mind.ua

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Російські військові лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон.

Насправді ж окупанти завозять до міста нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі. Командувач південним угрупованням російських військ у війні проти України сергій суровікін може й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсону, але поки не можна говорити про те, що росіяни тікають із міста. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Ні, такого нема, — наголосив він.

Очільник ГУР упевнений, що окупанти займаються маніпуляціями. Наприклад, виводять «Промсвязьбанк» та інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Вони вивозять готівку, окупаційну владу та всіх важкопоранених. Таким чином створюють ілюзію того, що все пропало. Разом із тим в обласному центрі готують вулиці до оборони.

За словами Буданова, росіяни знають, якщо армія України візьме під контроль хоча б Каховську дамбу, то їм необхідно буде дуже швидко тікати з міста. Бо в іншому випадку окупанти опиняться у ситуації, яка подібна до тої, в якій навесні опинилися українські підрозділи в Маріуполі.

І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони, — зазначив розвідник.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Херсону наказала жителям міста негайно залишити обласний центр та перебратися на інший берег Дніпра. Загарбники пояснили це «напруженою ситуацією на фронті».

Джерело: «Українська правда»