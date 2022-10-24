СБУ опублікувала докази співпраці з росією президента «Мотор Січі». Фото: focus.ua

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Докази співпраці з росіє президента промислового гіганта «Мотор Січ» вже з’явилися в мережі.

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєва. Це підтверджує, що він співпрацював із країною-агресором. Про це 24 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

У спецслужбі наголосили, що навіть після 24 лютого посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від «партії регіонів», продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим очільник «Мотор Січі» фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

Також докази свідчать про те, що Богуслаєв виправдовував російську агресію та висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ. Крім того, екс-нардеп розмірковував про «нацистів» в Україні.

Служба безпеки робитиме усе, аби встановити інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнути їх до відповідальності. Очищення України від зрадників та колаборантів триває! — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, почесному президенту «Мотор Січі» Вʼячеславу Богуслаєву оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111−1 (колабораційна діяльність) та ст. 111−2 (пособництво державі агресору).