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Ракурс
ЗСУ ліквідували 470 ворогів за добу. Фото:

Українські військові знищили 470 окупантів за добу (ІНФОГРАФІКА)

24 жов 2022, 10:48
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Військові втрати російської федерації за добу склали 470 окупантів.





ЗСУ також знищили у неділю шість ворожих танків, 11 броньовиків, шість артилерійських систем, одну РСЗВ, п’ять автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Також було збито п’ять російських ракет. Про це 24 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 67 тис. 940 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків — 2 тис. 590 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 5 тис. 295 (+11) од,
  • артилерійських систем — 1 тис. 673 (+6) од,
  • РСЗВ — 375 (+1) од,
  • засоби ППО — 189 (+0) од,
  • літаків — 270 (+0) од,
  • гелікоптерів — 245 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 370 (+9),
  • крилаті ракети — 350 (+0),
  • кораблі/катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 44 (+5) од,
  • спеціальна техніка — 149 (+1).

ЗСУ ліквідували 470 ворогів за добу. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, 22 жовтня українські військові «приземлили» 20 ворожих безпілотників, ліквідували 400 російських окупантів та приземлили два гелікоптери.

Джерело: Ракурс


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