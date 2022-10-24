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ЗСУ ліквідували 470 ворогів за добу. Фото:
Українські військові знищили 470 окупантів за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n176079-ukrayinski-viyskovi-znyschyly-470-okupantiv-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації за добу склали 470 окупантів.
ЗСУ також знищили у неділю шість ворожих танків, 11 броньовиків, шість артилерійських систем, одну РСЗВ, п’ять автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Також було збито п’ять російських ракет. Про це 24 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 67 тис. 940 (+470) осіб ліквідовано,
- танків — 2 тис. 590 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 5 тис. 295 (+11) од,
- артилерійських систем — 1 тис. 673 (+6) од,
- РСЗВ — 375 (+1) од,
- засоби ППО — 189 (+0) од,
- літаків — 270 (+0) од,
- гелікоптерів — 245 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 370 (+9),
- крилаті ракети — 350 (+0),
- кораблі/катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 44 (+5) од,
- спеціальна техніка — 149 (+1).
Нагадаємо, 22 жовтня українські військові «приземлили» 20 ворожих безпілотників, ліквідували 400 російських окупантів та приземлили два гелікоптери.
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