ВСУ ликвидировали 470 врагов за сутки. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації за добу склали 470 окупантів.

ЗСУ також знищили у неділю шість ворожих танків, 11 броньовиків, шість артилерійських систем, одну РСЗВ, п’ять автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Також було збито п’ять російських ракет. Про це 24 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 жовтня орієнтовно склали:

особового складу — близько 67 тис. 940 (+470) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 590 (+6) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 295 (+11) од,

артилерійських систем — 1 тис. 673 (+6) од,

РСЗВ — 375 (+1) од,

засоби ППО — 189 (+0) од,

літаків — 270 (+0) од,

гелікоптерів — 245 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 370 (+9),

крилаті ракети — 350 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 44 (+5) од,

спеціальна техніка — 149 (+1).

Нагадаємо, 22 жовтня українські військові «приземлили» 20 ворожих безпілотників, ліквідували 400 російських окупантів та приземлили два гелікоптери.