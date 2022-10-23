Втрати рф — 400 солдат, 20 дронів, п’ять танків і два гелікоптери

https://racurs.ua/ua/n176055-vtraty-rf-400-soldat-20-droniv-p-yat-tankiv-i-dva-gelikoptery.html

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Втрати росії у війні проти України станом на ранок 23 жовтня оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України. Впродовж минулої доби наші герої «приземлили» 20 ворожих безпілотників, ліквідували 400 російських окупантів та приземлили два гелікоптери.

Загальні бойові втрати армії рф станом на неділю орієнтовно склали:

особового складу — 67 тис. 470 (+400 осіб за добу);

танків — 2 тис. 584 (+5) од;

бойових броньованих машин — 5 тис. 284 (+18) од;

артилерійських систем — 1 тис. 667 (+14) од;

РСЗВ — 374 (+1) од;

засоби ППО — 189 од;

літаків — 270 од;

гелікоптерів — 245 (+2) од;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 361 (+20);

крилаті ракети — 350 (+21);

кораблі /катери — 16 од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 39 (+18) од;

спеціальна техніка — 148.

Нагадаємо, Оперативне командування «Південь» раніше повідомлялося, що росіяни на території тимчасово окупованого Херсона готують інструменти пропаганди, щоб спробувати дискредитувати наших військових.