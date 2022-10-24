Кирило Буданов прокоментував заяву Генштабу про загрозу нападу з Білорусі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n176078-budanov-prokomentuvav-zayavu-genshtabu-pro-zagrozu-napadu-z-bilorusi.html

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Країна-агресор росія перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості військ зовсім не достатньо для формування ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ.

Зараз у ворога відсутні військові ресурси для наступу на Україну з Білорусі. До цієї країни прибуває не так багато військових, а натомість з Білорусі в росію вивозиться військова техніка. Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет, — зазначив він.

Буданов також наголосив, що немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань на білоруській території. Станом на 24 жовтня росіяни завезли туди близько 3 тис. 200 військових.

Також очільник військової розвідки зазначив, що окупанти можуть багато говорити про свої війська в Білорусі, але всі ці підрозділи без техніки. Буданов зазначив, що для підготовки реального наступу на Київ чи Волинь командуванню рф знадобиться два або два з половиною тижні лише для того, аби перекинути війська.

Нагадаємо, 20 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що зростає ризик нового наступу окупантів з території білорусі. Військові не виключають, що ворог може спробувати відрізати західні області України від решти території, щоб перерізати основні логістичні артерії, постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

Джерело: «Українська правда»