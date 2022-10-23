У Херсоні рашисти демонтують комунікаційне обладнання, щоб «відрізати» партизанів від ЗСУ

Рашисти намагаються перерізати зв’язок херсонських партизанів і ЗСУ, фото: Joyreactor

https://racurs.ua/ua/n176070-u-hersoni-rashysty-demontuut-komunikaciyne-obladnannya-schob-vidrizaty-partyzaniv-vid-zsu.html

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У Херсоні російські окупанти намагаються перекрити місцевому підпіллю можливість ділитися інформацією із ЗСУ під час контрнаступу.

З цією метою вони демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Центру національного спротиву (ЦНС).

Зокрема російський інтернет-провайдер «Міранда» демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають херсонців за можливості покинути тимчасово окуповані території та виїхати на підконтрольну Києву територію.

Так, за наявною інформацією, рашисти готують провокації для звинувачень ЗСУ у воєнних злочинах. Наголошується, що російська армія не зацікавлена в збереженні життів місцевих жителів і використовує скупчення людей для провокацій та «живого щита».