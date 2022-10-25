Московиты блефуют по поводу сдачи Херсона - ISW

https://racurs.ua/n176114-moskovity-blefuut-po-povodu-sdachi-hersona-isw.html

Ракурс

Російські війська готуються обороняти Херсон і не відходять повністю з верхньої частини Херсонщини, попри повідомлення про відхід деяких підрозділів з верхньої частини Херсона.

Станом на зараз терористи рф не вийшли повністю ані з міста, ані з області, йдеться в щоденному аналізі американського інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонської області до кінця цього року, пишуть 25 жовтня аналітики. Дослідники зазначають, що російські сили, навіть на думку їхніх мілітарних блогерів, запізнилися з підготовкою міста до оборони. Тому спроби утримати місто, швидше за все, призведуть до поразки рф.

Попри те що, російський інформаційний простір не підготовлений до імовірної втрати Херсону, військове командування окупаційних військ запевняє, що у довгостроковій перспективі відступ від Херсона не є настільки «страшним».

Що стосується загрози руйнування Каховської ГЕС, українська розвідка повідомляє, що на сьогодні окупанти ще не заклали достатньої кількості вибухівки для цілковитого руйнування греблі. Цілком імовірно, що росіяни можуть спробувати пошкодити верхню частину греблі, включно з дорогою, яка проходить через неї, аби завадити Силам оборони продовжити переслідування військ рф, якщо росіяни покинуть західний берег Дніпра.

«Ракурс» розповідав, що росіяни облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині.