Россияне укрепляют и минируют левый берег Днепра на юге, оставляя проходы для отступления

https://racurs.ua/n176111-rossiyane-ukreplyaut-i-miniruut-levyy-bereg-dnepra-na-uge-ostavlyaya-prohody-dlya-otstupleniya.html

Ракурс

Російські війська облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. У районі селища Горностаївка мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу військ.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 жовтня повідомив, що з Херсону окупанти вивезли в Генічеськ і Скадовськ обладнання, персонал усіх банків і окупаційної адміністрації. У село Львове на заміну евакуйованим колаборантам прибувають російські мобілізовані.

Тим часом авіація ЗСУ минулої доби атакувала 22 райони зосередження ворога, пʼять складів і девʼять позицій ракетних комплексів ворога. Збито три гелікоптери Ка-52, бомбардувальник Су-24М і три безпілотники.

Українські ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили шість районів скупчення ворожих сил, радіолокаційну станцію «Зоопарк» і два важливі для противника обʼєкти.

У командуванні «Південь» заявили про знищення 40 загарбників минулої доби. Підтверджена втрата противником трьох танків, зенітно-ракетного комплексу «Оса», шести одиниць бронетехніки та трьох складів з боєприпасами в Бериславському та Каховському районах.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що російські військові лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон.

Насправді ж окупанти завозять до міста нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі. Командувач південним угрупованням російських військ у війні проти України сергій суровікін може й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсону, але поки не можна говорити про те, що росіяни тікають із міста.