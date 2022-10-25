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"Грязная бомба" Украины – это ее смелость и жажда победы, считает Залужный
«Грязная бомба» Украины — это ее смелость и жажда победы, считает Залужныйhttps://racurs.ua/n176113-gryaznaya-bomba-ukrainy-eto-ee-smelost-i-jajda-pobedy-schitaet-zalujnyy.htmlРакурс
Валерій Залужний поспілкувався з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Єдина зброя «масового ураження», яка у нас є, — це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога, — сказав головнокомандувач ЗСУ про звинувачення росіян на адресу українців.
Головнокомандувач запевнив, що російські звинувачення про «плани» України застосувати «брудну бомбу» — дезінформація.
Під час інформування генерала Міллі про оперативну ситуацію я зауважив, що Збройні сили України проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована.
Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, однак ці спроби зазнають невдачі — ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо.
У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу «Shahed-136» я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам, — цитує генерала Залужного прес-служба Генштабу ЗСУ.
МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні, нічого забороненого там не знайшли, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у відповідь на звинувачення з боку росії, що у двох місцях на території України нібито створюється «брудна бомба», повідомляє ВВС.
Обидва об'єкти знаходяться в рамках інспекційного режиму організації, її інспектори оглядають їх регулярно, а на одному з них були місяць тому. Усі наші висновки повністю відповідали деклараціям України про гарантії. Жодної незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів там виявлено не було, — заявив Гроссі.
Він не уточнив, що це за два об'єкти.
У заявах російського міністерства оборони в неділю згадувалися Чорнобильська АЕС та наукові центри у Києві та Харкові.
Гроссі підтвердив, що вже прийняв запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби знову відвідати ці об'єкти.
росія запросила обговорення 25 жовтня на засіданні РБ ООН інформації про нібито підготовку Києвом «провокації» з «брудною ядерною бомбою».
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з міністрами оборони Великої Британії і США звинувачення росії на адресу України щодо провокації із «брудною бомбою».
Союзники НАТО відкидають це звинувачення. рф не повинна використовувати його як привід для ескалації. Ми залишаємось непохитними в нашій підтримці України, — написав Столтенберг.
Раніше Столтенберг назвав абсурдним подібні твердження Кремля.
Твердження про те, що Київ може використовувати «брудні бомби», абсурдні. Він не робитиме цього на своїй власній території, за звільнення якої активно бореться, — пояснював Столтенберг в інтерв’ю Politico.
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