"Брудна бомба" України - це її сміливість і жага перемоги, вважає Залужний

Під час інформування генерала Міллі про оперативну ситуацію я зауважив, що Збройні сили України проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована.

Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, однак ці спроби зазнають невдачі — ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо.

У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу «Shahed-136» я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам, — цитує генерала Залужного прес-служба Генштабу ЗСУ.