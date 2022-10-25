У російської армії вичерпуються запаси ракет і дронів - ISW

https://racurs.ua/ua/n176112-u-rosiyskoyi-armiyi-vycherpuutsya-zapasy-raket-i-droniv-isw.html

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), росія помітно знизила темп ударів ракетами та дронами про український тил. Особливо це було помітно 24 жовтня, коли обстрілів було набагато менше, ніж у попередні дні. За словами експертів, це явний знак того, що російська армія закінчує запаси.

До того ж ефективність цих ударів обмежена.

24 жовтня Генштаб України повідомив, що російські війська завдали 2 ракетних і 28 авіаційних ударів, 23 жовтня українські війська збили 16 безпілотників Шахед-136.

Повільніші темпи російських повітряних, ракетних і безпілотних ударів, можливо, показують зменшення запасів ракет і безпілотних літальних апаратів і обмежену ефективність ударів для досягнення російських стратегічних військових цілей, — йдеться у матеріалі ISW за 24 жовтня.

В Інституті вивчення війни пригадали, що начальник Управління військової розвідки України (ГУР) генерал-майор Кирило Буданов 24 жовтня заявив про зменшення впливу ударів російських терористів по критично важливій інфраструктурі України, оскільки російські війська ще більше виснажують свій обмежений арсенал крилатих ракет.

Буданов заявив, що російські війська припинили націлюватися на військову інфраструктуру України, натомість націлившись на цивільну інфраструктуру, щоб викликати паніку та страх в українців. Водночас Буданов зазначив, що російські сили зазнають поразки, оскільки українці краще пристосовані до стратегічних бомбардувань, ніж на початку війни.

Буданов стверджував, що російські війська використали більшу частину свого арсеналу крилатих ракет і мають лише 13% довоєнних «Іскандерів», 43% «Калібрів» і 45% довоєнних арсеналів Х-101 і Х-555

Буданов зазначив, що російським крилатим ракетам не вистачає точності, оскільки ракета, яка, ймовірно, мала вразити будівлю СБУ в Києві, проминула ціль на 800 метрів. Буданов заявив, що скорочення постачання крилатих ракет у росію змушує російську армію покладатися на іранські безпілотники, але іранські постачальники надсилають лише 300 безпілотників за кожну партію, а виробництво безпілотників займає багато часу.

Буданов заявив, що українська ППО збиває 70% усіх безпілотників «Шахед-136» — 222 з 330, які використала росія для ударів.

Раніше британська розвідка заявила, що масштабні удари іранських дронів Shahed-136 по Україні — це спроби росії пробити українську протиповітряну оборону.