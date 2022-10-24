НАТО в контакте с Минобороны США и Британии по поводу «грязной бомбы» россии

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з міністрами оборони США та Великої Британії з приводу заяв росії щодо нібито підготовки України до вибуху «брудної бомби».

Союзники НАТО відкидають це твердження. Росія не повинна використовувати його як привід для ескалації. Ми залишаємось непохитними у нашій підтримці України, — зазначив він.

Раніше Столтенберг назвав абсурдним подібні твердження Кремля.

Твердження про те, що Київ може використовувати «брудні бомби», абсурдні. Він не робитиме цього на своїй власній території, за звільнення якої активно бореться, — пояснював Столтенерг в інтерв’ю Politico.

Після попередніх заяв росії про «брудну бомбу» 24 жовтня російський нащадок гітлерівського дипломата № 1 Йоахіма фон Ріббентропа сергій лавров заявив, що у рф заплановані контакти по військовій лінії через «плани Києва».

Також він сказав, що ситуацію з можливим використанням Україною «брудної бомби», яке вигадала сама росія, обговорять у РБ ООН «сьогодні-завтра».

Раніше США, Британія і Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі.

росія все ж спрямує генеральному секретареві ООН листа щодо нібито планування Києвом «провокації із застосуванням „брудної бомби“, — заявив заступник постпреда росії у Раді Безпеки ООН дмітрій полянський.

Також сьогодні начальник російського генштабу валерій герасімов телефонував начальнику штаба оборони ЗС Великої Британії Тоні Радакіну та голові комітету начальників штабів США Марку Міллі, щоб обговорити „небезпечну ситуацію“.

Напередодні Сполучені Штати чітко дали зрозуміти рф, що відповідальність за підготовлювану нею провокацію буде такою ж, як і за використання ядерної зброї.

Україна домовилась з МАГАТЕ про місію для оцінки заяв рф про „брудну бомбу“. Київ звинувачення відкидає і для спростування заяв росії запросив експертів МАГАТЕ.

росія може готуватися до провокації з застосуванням „брудної бомби“, заявили 24 жовтня у МЗС Латвії.