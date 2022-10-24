Что такое "грязная бомба", которой пугает мир россия, объяснили немецкие СМИ - грязная ядерная бомба

https://racurs.ua/n176095-chto-takoe-gryaznaya-bomba-kotoroy-pugaet-mir-rossiya-obyasnili-nemeckie-smi.html

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російські держиморди стверджують, що Україна готує до застосування «брудну бомбу». Українська сторона звинувачення відкидає, стверджуючи, що це маячня, а така небезпека якщо й існує, то походить вона від росії.

BILD пояснив, що являє собою зброя, про яку йдеться.

Що означає саме поняття?

«Брудна бомба» — це звичайний вибуховий пристрій, але він змішаний з радіоактивними матеріалами, що виділяються при детонації. Наслідки для здоров’я постраждалих залежать від того, яка кількість та наскільки високозбагачений радіоактивний матеріал використовується. «Брудна бомба», розрахована на максимальні збитки, може вбити тисячі людей за лічені дні і зробити цілі міста безлюдними на роки.

Які наслідки можуть бути під час використання невеликої кількості радіоактивного матеріалу?

«Символічна» частка ядерних речовин була б детектована лічильниками Гейгера, але не призвела б до миттєвої загибелі, що опинилися поблизу місця вибуху. Було б необхідно евакуювати навколишні житлові будинки, а, наприклад, поліцейським, рятувальникам, пожежникам, які проведуть багато часу в зоні поразки, пізніше довелося б зіткнутися з тяжкими захворюваннями, пов’язаними з радіацією.

Що станеться, якщо буде використано високорадіоактивні речовини?

Це може мати ефект локальної атомної бомби у маленькому радіусі. Якщо поблизу точки розриву бомби виявляться люди, вони загинуть одразу або протягом кількох годин внаслідок викиду радіації, і, якщо не евакуювати найближчі райони, протягом кількох днів чи тижнів радіація вплине і на їх мешканців.

Наскільки складно створити брудну бомбу?

Теоретично створити таку зброю може будь-яка країна з атомною енергетикою чи навіть дослідним ядерним реактором. росія має опції та у вигляді свіжовидобутого урану або військового плутонію, кажуть експерти.

Як технічно може бути завдано такого удару?

Найімовірнішим у нинішніх умовах є поміщення бомби в балістичну ракету, артилерійський снаряд чи безпілотник.

Нагадаємо, що міністр оборони росії сергій шойгу своєю заявою про так звану брудну бомбу намагався залякати НАТО, щоб країни альянсу надавали Україні менше військової допомоги.

Міноборони рф навіть провело брифінг щодо ядерної загрози з боку України. Брифінг провів начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов. Він заявив про небезпеку диверсійних дій та обстрілів Запорізької АЕС з боку ЗСУ, оскільки можливий викид радіоактивних речовин «зачепить практично всю Європу». Як компоненти бомби, за заявою Міноборони, можуть бути використані радіоактивні відходи, понад 50 тис. кубометрів яких можуть розміститися, наприклад, на Придніпровському хімзаводі.

Реакція України

Це акт ядерного шантажу Росії — так Олексій Резніков про заяву країни-агресора щодо «брудної бомби». Глава Міністерства оборони обговорив фейкові звинувачення рашистів зі своїми колегами із Франції, Туреччини та Великої Британії. Резніков підтвердив, що наша країна відкрита для будь-якої моніторингової місії.

Україна запросила інспекторів МАГАТЕ, щоб показати, що вона не має «брудної бомби». Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, що він переговорив телефоном з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та запросив інспекторів організації провести перевірку мирних об'єктів, які, за твердженням Росії, використовуються для виготовлення «брудної бомби». Гроссі, за словами Кулеби, вже дав згоду на таку місію.

Нагадаємо, що на вихідних міністр оборони росії сергій шойгу обдзвонив міністрів оборони США, Туреччини, Франції та Великої Британії, розповівши їм про те, що Україна нібито хоче підірвати на своїй території «брудну бомбу» та звинуватити у цьому росію. Українська влада відкинула ці звинувачення, а Велика Британія, США та Франція випустили спільну заяву про те, що не вірять у російську версію.