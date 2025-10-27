Дональд Трамп отреагировал российский «Буревестник». Фото:

Президент США Дональд Трамп прокоментував випробування Росією крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник».

Американський лідер наголосив, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну варто займатися завершенням війни, а демонструвати нові виробництва оборонної промисловості країни-агресора. Про це Трамп заявив 27 жовтня під час спілкування з журналістами.

Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Війна, яка мала тривати тиждень, скоро буде йти четвертий рік. Ось чим він має займатися, а не випробовувати ракети, — зазначив він.

Також президент Сполучених Штатів наголосив, що американська субмарина з ядерною зброєю вже розміщене поруч з берегами РФ, тому Москві не варто демонструвати нові ракети.

Вони знають, що наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів. Тобто, йому не треба летіти 8 тис. миль. Ми не граємо в ігри, і вони теж не грають, — заявив Трамп.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Росії Володимир Путін на нараді з головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим заявив, що російські військові провели випробування крилатої ракети необмеженої дальності «Буревісник» з ядерною силовою установкою. Ця крилата ракета начебто здолала 14 тим. км. Диктатор назвав «Буревісник» «унікальною розробкою».