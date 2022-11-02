Дрон українського виробництва Punisher знищив вогневу позицію рф

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Безпілотник українського виробництва Punisher знищив вогневу позицію воєнних злочинців армії росії. Про це 2 листопада написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Зараз цей дрон активно використовується Силами спецоперацій Збройних сил України.

Кілька років тому наша група активно висвітлювала перші бойові вильоті цієї пташки. Спочатку дуже важко було переконати військових чиновників, що виріб, який за власною ініціативою сконструювали ветерани АТО, може бути штатною зброєю української армії, — вказав Цаплієнко.

Нині, зі слів журналіста, відносно недорогий Punisher ефективно виконує функції високоточної зброї, там, де це потрібно.