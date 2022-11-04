Південноукраїнська АЕС знизила потужність реактора через втрату лінії електропередачі

ПАЕС знижує потужність через російські обстріли, фото: LB.ua

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Південноукраїнська АЕС, розташована неподалік міста Южноукраїнська Миколаївської області, на 50% знизила потужність одного з трьох діючих реакторів.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ щодо ситуації в Україні, опублікованій на сайті організації.

Зазначається, що причиною зниження потужності стала втрата підключення до однієї з трьох ліній електропередач потужністю 750 кВ, які використовуються цією станцією для забезпечення електромережі.

Що стало причиною втрати підключення до цієї лінії, не уточнюється. ПАЕС розташована у степовій зоні Миколаївщини, яка часто зазнає російських обстрілів. Крім того, над територією АЕС кілька разів фіксували проліт російських ракет.

Вчора, 3 листопада, у МАГАТЕ також повідомляли, що через обстріли була відключена головна зовнішня лінія електропередачі 750 кВ окупованої Запорізької АЕС. Згодом також була втрачена лінія 330 кВ, що забезпечує резервне електропостачання цієї АЕС. В результаті чого ЗАЕС довелося задіяти дизельні аварійні генератори, щоб отримувати енергію для основних функцій підтримання ядерної безпеки.