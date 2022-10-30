По меньшей мере три корабля были поражены возле Севастополя. Фото: twitter.com/GeoConfirmed

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Ракурс

Атака на чорноморський флот росії в Севастопольській бухті 29 жовтня призвела до ураження щонайменше трьох кораблів.

Надводні безпілотники USV фактично прорвали оборону окупантів. Також на відео, яке з’явилося в мережі, потрапила атака на кораблі класу «Адмірал Григорович», «Адмірал Макаров» та на тральщик «Іван Голубець». Ймовірно, безпілотникам все ж вдалося врізатися у судна. На один безпілотник скинули вибухівку, після чого трансляція на БПЛА перервалася. Про це йдеться в OSINT-дослідженні спільноти GeoConfirmed в Twitter.

Експерти з’ясували, що росіяни намагалися збити дрони з двох різних позицій, в тому числі з вертольота. Також відзнятий матеріал дав зрозуміти, що надводні безпілотники знаходилися поруч щонайменше з чотирма кораблями й для атаки робили майже розворот.

Дослідники підрахували, що для атаки російських кораблів використали від шести до восьми надводних безпілотників. Три з них успішно атакували кораблі рф, ще три плавали по воді вдень. Росіянам вдалося знищити два БПЛА.

Також в GeoConfirmed сумніваються у тому, що уражені судна брали участь у зерновій угоді.

Нагадаємо, 29 жовтня міноборони рф повідомило, що нібито ЗСУ атакували безпілотниками окупований Севастополь, пошкодивши морський тральщик «Іван Голубець» та загородження в бухті Південна. Однак з’являлася неофіційна інформація про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв «Калібрів».

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що не мають підтвердження інформації про знищення трьох кораблів у Севастопольській бухті вночі та вранці 29 жовтня.