Окупанти заявили про атаку безпілотників на чорноморський флот в Севастополі. Фото:

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Вибухи в окупованому Севастополі 29 жовтня були «атакою безпілотників» на об'єкти чорноморського флоту російської федерації.

Ця начебто атака в акваторії міста була наймасовішою з початку повномасштабної війни. Після вибухів всі раніше доступні для цивільних трансляції з камер відеоспостереження в Севастополі будуть закриті. спецслужби країни-агресора займатимуться усіма, хто викладатиме відео, які дозволять виявляти російську ППО в місті. Таку заяву зробив гауляйтер Севастополя михайло развожаєв, повідомляє РБК.

Тим часом у міністерстві оборони рф заявили, що в атаці на окупований Севастополь начебто брали участь дев’ять БПЛА та сім автономних морських безпілотних апаратів. Росіяни заявили про пошкодження морського тральщика «Іван Голубєц» та загородження в бухті Південна.

Видання «Цензор.НЕТ» пише, що неофіційно надходять повідомлення, що під ранок відбулась вдала атака на головну базу чорноморського флоту рф по бухті з військовими кораблями в Севастополі. За непідтвердженою інформацією пошкоджено флагман «Адмірал Макаров» та ще три кораблі. Також руйнувань зазнали адміністративні будівлі.

Місцеві пабліки також підтверджують пошкодження «Адмірала Макарова».

У Генеральному штабі ЗСУ поки не коментували вибухи в Севастополі.

Керівник прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону заявила, що українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів чорноморського флоту росії після атаки БПЛА в Севастопольській бухті. Однак в ЗСУ не відкидають такої можливості. Також у командуванні припускають, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

Офіційну інформацію ми отримаємо пізніше, — додала Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі гриміли вибухи. Окупаційна влада спочатку заявляла, що «ніякі об'єкти не уражені», а «ситуація під контролем». Через «атаку дронів» була наказано тимчасово перекрити рейд у Севастополі, руїх поромів та катерів заборонили.

Джерело: «Цензор.НЕТ», РБК