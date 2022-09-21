Вибух прогримів у Козачій бухті окупованого Севастополя — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n174987-vybuh-progrymiv-u-kozachiy-buhti-okupovanogo-sevastopolya-zmi-foto.html

Ракурс

Вибух пролунав 21 вересня у Козачій бухті тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Зазначається, що у місті чули гучний вибух з боку моря.

Раніше сьогодні повідомлялося, що потужній вибух пролунав на території тимчасово окупованої Нової Каховки в Херсонській області.