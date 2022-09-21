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Ракурс
Вибух прогримів у Козачій бухті окупованого Севастополя — ЗМІ

Вибух прогримів у Козачій бухті окупованого Севастополя — ЗМІ (ФОТО)

21 вер 2022, 16:57
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Вибух пролунав 21 вересня у Козачій бухті тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.





Зазначається, що у місті чули гучний вибух з боку моря.

Раніше сьогодні повідомлялося, що потужній вибух пролунав на території тимчасово окупованої Нової Каховки в Херсонській області.

Джерело: Ракурс


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