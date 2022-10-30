Взрывы в Севастополе. Фото: tvzvezda.ru

https://racurs.ua/n176285-analitiki-isw-dopustili-ataku-ukrainy-po-chernomorskomu-flotu-rf.html

Ракурс

Збройні сили України могли атакувати фрегат класу «Григорович» чорноморського флоту рф біля окупованого Севастополя.

Кадри із соцмереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу «Григорович» у Севастополі 29 жовтня. Російська сторона не визнала жодних пошкоджень фрегата класу «Григорович». Свого часу міноборони рф заперечувало будь-які пошкодження крейсера «Москва». Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що це могло бути лише стриманою відповіддю України на бомбардування українських міст. А у воєнний час напади на військові судна є законними діями, а не «терористичними атаками». А рішення українських свійських атакувати носій крилатих ракет «Калібр» є сенс, оскільки росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі України.

Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів, — йдеться у звіті.

Як відомо, російський чорноморський флот має три фрегати класу «Григорович», кожен із яких здатний запускати крилаті ракети «Калібр».

Нагадаємо, 29 жовтня міноборони рф повідомило, що нібито ЗСУ атакували безпілотниками окупований Севастополь, пошкодивши морський тральщик «Іван Голубець» та загородження в бухті Південна. Однак з’являлася неофіційна інформація про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв «Калібрів».

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що не мають підтвердження інформації про знищення трьох кораблів у Севастопольській бухті вночі та вранці 29 жовтня.