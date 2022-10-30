На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение кадыровцев из грозного. Фото:

https://racurs.ua/n176284-okkupanty-perebrosili-na-hersonschinu-rosgvardiu-iz-groznogo-karta.html

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Російські вороги готуються до оборони окупованого Херсона.

Заходи з підготовки до оборони фіксуються у населених пунктах поблизу населеного пункту. З грозного населеного пункту Каланчак прибуло близько сотні так званих росгвардійців. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 30 жовтня.

Також зазначається, що окупанти заселяються в херсонських тюрмах. Так, під час так званої евакуації з виправної колонії № 90 Херсона росіяни вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

А на території Нової Каховки спецслужби країни-агресора активно прослуховують телефонні розмови мирних мешканців.

В Генштабі додали, що у Великій Знам’янці Запорізької області загарбники продовжують розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Величку частину загарбників становлять військово-десантні війська рф, російські сили спеціального призначення та морська піхота.

У ГУР прогнозують, що операція зі звільнення обласного центру найімовірніше триватиме до кінця листопада.