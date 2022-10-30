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Ракурс
На окуповану Херсонщину прибув підрозділ кадирівців із грозного. Фото:

Окупанти перекинули на Херсонщину росгвардію з грозного (КАРТА)

30 жов 2022, 08:50
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Російські вороги готуються до оборони окупованого Херсона.





Заходи з підготовки до оборони фіксуються у населених пунктах поблизу населеного пункту. З грозного населеного пункту Каланчак прибуло близько сотні так званих росгвардійців. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 30 жовтня.

Також зазначається, що окупанти заселяються в херсонських тюрмах. Так, під час так званої евакуації з виправної колонії № 90 Херсона росіяни вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

А на території Нової Каховки спецслужби країни-агресора активно прослуховують телефонні розмови мирних мешканців.

В Генштабі додали, що у Великій Знам’янці Запорізької області загарбники продовжують розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Бої за Херсон. Карта: ISW

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Величку частину загарбників становлять військово-десантні війська рф, російські сили спеціального призначення та морська піхота.

У ГУР прогнозують, що операція зі звільнення обласного центру найімовірніше триватиме до кінця листопада.

Джерело: Ракурс


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