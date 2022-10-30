ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу 10 населених пунктів. Фото: Генштаб

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Українські військові зупинили наступ противника в районах 10 населених пунктів Донецької області.

Ворожі атаки були відбиті поблизу Яковлівки, Бахмута, Бахмутського, Олександропіля, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки. Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 30 жовтня.

Таким чином українські літаки та гелікоптери 23 рази врадили по районах зосередження озброєння та військової техніки. Три удари були по взводних опорних пунктах, а шість — по позиціях протиповітряної оборони противника. А ППО України ліквідувало російську ракету «Іскандер-К» та два ворожі безпілотники «Орлан -10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили шість районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два засоби ППО та дев’ять інших важливих військових об'єктів росіян.

Протягом 29 жовтня окупанти завдали п’ять ракетних та 23 авіаційних удари, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Серед постраждалих населених пунктів — Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

З мінометів, ствольної та реактивної артилерії й за танків противник обстріляв майже 80 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що відправлений в Україну 12-тисячний 11 армійський корпус російської федерації був майже повністю знищений.