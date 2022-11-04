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Понад 400 дітей стали жертвами російської агресії, фото: Офіс генпрокурора
430 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n176460-430-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 430 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 826 дітей було поранено.
Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 420;
- Харківській області — 263;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 77;
- Запорізькій області — 70;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 58;
- Дніпропетровській області — 31.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.
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