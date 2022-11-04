Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вбили майже 150 мирних жителів Миколаєва, фото: ДСНС

Кількість загиблих за час вторгнення цивільних жителів Миколаєва назвав мер

4 лис 2022, 13:43
999

У Миколаєві за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 149 цивільних осіб, з них дві дитини.





Про це під час брифінгу повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Важкі поранення за цей час отримали 698 осіб, серед них десять дій.

Наразі в Миколаєві проживають 220−230 тис. осіб, до російського вторгнення кількість жителів становила 486 тис.

Люди зараз повертаються, деякі забирають свої зимові речі і їдуть знову з міста, — зазначив Сєнкевич.

Сєнкевич зазначає, що жителі розташованих ближче до лінії розмежування населених пунктів регіону, які прибувають до Миколаєва, щоб укритися в місті від війни, через кілька днів їдуть далі через постійні російські обстріли.

За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали 44 дні. Всі інші дні ми під бомбардуваннями, — наголошує міський голова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів