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Ракурс
Курская АЭС, фото: «Википедия»

Россияне хранят ракеты С-300 на территории Курской АЭС — ГУР

4 ноя 2022, 12:58
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Російські військові використовують територію розташованої за 60 км від кордону з Україною Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання й обслуговування ракет.





Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, розвідці стало відомо про такі випадки:

  • впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курскатоменергоремонт» в районі селища Іваніно Курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300;
  • наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто курчатов), використовується російськими зс у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА, — наголошують у ГУР. — Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

У відомстві наголошують, що ця інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій, передусім МАГАТЕ.

Источник: Ракурс


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