Курская АЭС, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n176461-rossiyane-hranyat-rakety-s-300-na-territorii-kurskoy-aes-gur.html

Ракурс

Російські військові використовують територію розташованої за 60 км від кордону з Україною Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання й обслуговування ракет.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, розвідці стало відомо про такі випадки:

впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курскатоменергоремонт» в районі селища Іваніно Курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300;

наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто курчатов), використовується російськими зс у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА, — наголошують у ГУР. — Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

У відомстві наголошують, що ця інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій, передусім МАГАТЕ.