Повестки следует ждать всем военнообязанным. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n176082-povestki-pridut-vsem-voennoobyazannym-voenkom-o-mobilizacii.html

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Мобілізація в Україні триває, а повітки слід очікувати всім військовозобов’язаним чоловікам віком до 60 років.

Наразі в Україні є необхідність в доукомплектуванні військових підрозділів, саме тому мобілізаційні заходи будуть продовжуватися. ЗСУ необхідно збільшувати свій потенціал та нарощувати складову. Про це начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Юрій Максимів заявив в інтерв’ю «ТСН.ua».

Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це необхідність, — сказав він.

Воєнком висловив надію, що в наступному році Україна знищить своїх ворогів. Не виключено, що й у 2023 році мобілізація в Україні триватиме. Тому під час війни повинен бути гарантований особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі.

Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним, — зазначив Максимів.

Також керівник столичного ЦКМП заявив, що не існує заборон щодо місця вручення повісток. Тобто вручити її можуть, як за місцем проживання, так і на вулиці.

Максимів нагадав, що за ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність — до 5 років тюрми.

Нагадаємо, у вересні міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що рішення про оголошення додаткової мобілізації в Україні ухвалюватиме тільки Генштаб. А зараз у Силах оборони здійснюються певні кроки, які пов’язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою.

Джерело: «ТСН.ua»