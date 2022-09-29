Резніков зробив важливу заяву щодо оголошення додаткової мобілізації

https://racurs.ua/ua/n175249-dodatkovu-mobilizaciu-moje-uhvalyty-tilky-genshtab-reznikov.html

Ракурс

Рішення про оголошення додаткової мобілізації в Україні ухвалюватиме тільки Генштаб.

Наразі в Силах оборони здійснюються певні кроки, які пов’язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою, повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Міністр також розповів, що партнери-британці закінчують навчання першої групи із 30 тис. солдатів ЗСУ.

Це 10 тисяч, які приїдуть повністю готовими, вони володітимуть знаннями про тактичну медицину і зброю. Вони ще будуть усі одягнені та із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота. Отож, тільки у Великій Британії підготують 30 тис. мотивованих людей, — розповів Резніков.

«Ракурс» писав, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на тлі оголошення путіним мобілізації в росії заявив, що Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію.