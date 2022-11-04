Американские микросхемы, австрийские моторы, японские камеры - журналисты "распаковали" сбитый иранский БПЛА Mohajer-6

https://racurs.ua/n176489-amerikanskie-mikroshemy-avstriyskie-motory-yaponskie-kamery-jurnalisty-raspakovali-sbityy.html

Ракурс

Західні технології в іранських безпілотниках виявили спеціалісти Збройних сил України.

В кінці вересня ЗСУ збили бойовий розвідувальний іранський дрон Mohajer-6 над водами Чорного моря поблизу Очакова. Через «м'яке приземлення» дрон вцілів — тож розвідка його розібрала, щоб вивчити «начиння». Тут же знайшли австрійський двигун Rotax (Bombardier).

«Cхеми» отримали дозвіл на зйомку іранського дрона, і детально роздивились усі наявні деталі. Наразі вдалось ідентифікувати виробників щонайменше 15 його компонентів. Більшість з них — це продукція технологічних гігантів з США.

Мікросхеми Linear Technology, відеокодери Analog Devices, мікроплати Xilinx. Ідентифікована продукція американської Texas Instruments: сигнальні процесори, конвертори, мікросхеми. Тепловізійна камера, дуже схожа на американську Sierra-Olympic.

Дрони іранського виробництва росія почала масово використовувати у війні проти України на початку жовтня. Попри намагання «перейменувати» безпілотники (до прикладу на Shahed-136 виявляли маркування «Герань-2»), російській владі не вдалося приховати країну-виробника.

Попри запевнення Тегерана, що в основі виробництва Mohajer-6 лежать місцеві винаходи, «Схемам» вдалось ідентифікувати цілу низку компонентів, вироблених компаніями зі США та країн ЄС, санкційна політика яких щодо Ірану обмежує експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях.