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Американские микросхемы, австрийские моторы, японские камеры - журналисты "распаковали" сбитый иранский БПЛА Mohajer-6
Американские микросхемы, австрийские моторы, японские камеры — журналисты «распаковали» сбитый иранский БПЛА Mohajer-6https://racurs.ua/n176489-amerikanskie-mikroshemy-avstriyskie-motory-yaponskie-kamery-jurnalisty-raspakovali-sbityy.htmlРакурс
Західні технології в іранських безпілотниках виявили спеціалісти Збройних сил України.
В кінці вересня ЗСУ збили бойовий розвідувальний іранський дрон Mohajer-6 над водами Чорного моря поблизу Очакова. Через «м'яке приземлення» дрон вцілів — тож розвідка його розібрала, щоб вивчити «начиння». Тут же знайшли австрійський двигун Rotax (Bombardier).
«Cхеми» отримали дозвіл на зйомку іранського дрона, і детально роздивились усі наявні деталі. Наразі вдалось ідентифікувати виробників щонайменше 15 його компонентів. Більшість з них — це продукція технологічних гігантів з США.
Мікросхеми Linear Technology, відеокодери Analog Devices, мікроплати Xilinx. Ідентифікована продукція американської Texas Instruments: сигнальні процесори, конвертори, мікросхеми. Тепловізійна камера, дуже схожа на американську Sierra-Olympic.
Дрони іранського виробництва росія почала масово використовувати у війні проти України на початку жовтня. Попри намагання «перейменувати» безпілотники (до прикладу на Shahed-136 виявляли маркування «Герань-2»), російській владі не вдалося приховати країну-виробника.
Попри запевнення Тегерана, що в основі виробництва Mohajer-6 лежать місцеві винаходи, «Схемам» вдалось ідентифікувати цілу низку компонентів, вироблених компаніями зі США та країн ЄС, санкційна політика яких щодо Ірану обмежує експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях.
Журналісти зазначають, що наявність цих компонентів у Mohajer-6 не означає автоматично, що їхні виробники порушують санкції США чи ЄС — зазвичай ввезення електроніки до Ірану відбувається через «сірі» схеми.
Mohajer-6 — безпілотний розвідувально-ударний літальний апарат. Уперше його представило Міністерство оборони Ірану в 2018 році, під час церемонії з нагоди 40-ї річниці перемоги Ісламської революції за участю міністра оборони — бригадного генерала Аміра Хатамі. Хатамі зазначив, що Mohajer-6 має можливість виконувати спостереження, розвідку та бойові завдання в широкому оперативному радіусі та може допомогти збройним силам ідентифікувати та знищувати заздалегідь визначені цілі.
Словацький кейс
Словацькі компанії після початку вторгнення росії в Україну постачали в рф та Іран запчастини, які можуть використовуватися для виробництва зброї. Ідеться про двигуни, підшипники, електроніку, повідомляється в розслідуванні Dennik N.
Там розповіли, що українські військові виловили в морі іранський дрон Mohajer-6 і розібрали його на запчастини. У ньому знайшли австрійський двигун Rotax 912iS, який використовується в цивільних малих літаках. В Австрії одразу заперечили причетність до поставки двигуна. Однак 21 квітня словацькі прикордонники дозволили місцевій компанії експортувати в Іран такий двигун.
У виданні запевняють, що мають у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин, які можуть бути використані у виробництві різної зброї та техніки. На думку журналістів, словацькі прикордонники просто не перевіряли, чи можуть ці товари використовуватися у військових цілях.
Багато таких товарів поставили російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості. Ці угоди можуть порушувати санкції ЄС.
У Міністерстві фінансів країни вважають, що провина за такий експорт лежить на Міністерстві економіки, яке відповідає за видачу ліцензій. Там це заперечують і покладають провину винятково на митну службу. Словацька влада пообіцяла розібратися із цим питанням.
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